Аргентина разрешила США разместить у себя четыре военных базы

СЕГОДНЯ 07:22 2018-07-22T07:22:10+03:00

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Соединенные Штаты могут разместить на территории Аргентины несколько своих военных баз. Положительное решение по этому вопросу принял в субботу президент Аргентины Маурисио Макри.

Как передает мексиканский портал Aristegui Noticias, эта новость вызвала возмущение среди молодых офицеров аргентинской армии. Решение о базах не было одобрено Конгрессом страны, а это является нарушением действующих в Аргентине законов.

Известно будущее расположение трех баз США. Одна будет находиться в провинции Неукен, где находится месторождение сланцевого газа Vaca Muerta. Вторую создадут в провинции Огненная Земля, откуда удобно контролировать Антарктиду, а третью в регионе Мисьонес.

Также издание отмечает, что с 12 июля в стране начали работать американские военные инструкторы, которые обучают 40 аргентинских полицейских для выполнения задач по обеспечению безопасности на саммите G20, который состоится в Буэнос-Айресе в конце ноября этого года. Их приезд также не был одобрен парламентом Аргентины.