Стало известно о скорой выдаче Ассанжа британским властям

СЕГОДНЯ 17:46 2018-07-22T17:46:52+03:00

По информации главреда RT, ‍произойдет это «в ближайшие недели или даже дни»

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В воскресенье, 22 июля, появилась информация о том, что Эквадор планирует в ближайшее время выдать властям Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года живет в посольстве южноамериканской республики в Лондоне.

По некоторым данным, президент Эквадора Ленин Морено, который на следующей неделе планирует посетить Соединенное Королевство, близок к заключению соглашения с британскими властями, согласно которому южноамериканская страна будет должна отказать Ассанжу в убежище и передать его Лондону, пишет издание The Intercept.

Кроме того, информацию о скорой выдаче основателя WikiLeaks властям Великобритании ранее уже подтвердила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались», - написала Симоньян в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле стало известно, что Британия хочет выселить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне. Как тогда отмечалось, власти страны ведут тайные переговоры с эквадорским правительством.