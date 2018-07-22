Трамп обвинил СМИ в принижении значения его «великолепной встречи с Путиным»
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по словам хозяина Белого дома, американские СМИ всеми силами пытаются преподнести ее в негативном свете. При этом глава Соединенных Штатов выразил мнение, что подобное освещение переговоров в Хельсинки приносит вред стране.
«У меня состоялась великолепная встреча с Путиным, а лживые СМИ из кожи вон лезут, чтобы принизить ее значение. Это очень плохо для нашей страны!» - написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. В ходе тех переговоров главы государств обсудили перспективы развития российско-американских отношений и ряд международных вопросов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Хрущев: Конгресс США хочет допросить переводчика - о чем Трамп и Путин говорили наедине. Это недопустимо в мировой дипломатии
Сын бывшего советского лидера, проживающий в Штатах, дал интервью нашему обозревателю (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»