2018-07-22T18:05:38+03:00
В мире

Трамп обвинил СМИ в принижении значения его «великолепной встречи с Путиным»

По мнению хозяина Белого дома, подобное освещение переговоров в Хельсинки приносит вред стране
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ХельсинкиПрезидент России Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ХельсинкиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по словам хозяина Белого дома, американские СМИ всеми силами пытаются преподнести ее в негативном свете. При этом глава Соединенных Штатов выразил мнение, что подобное освещение переговоров в Хельсинки приносит вред стране.

«У меня состоялась великолепная встреча с Путиным, а лживые СМИ из кожи вон лезут, чтобы принизить ее значение. Это очень плохо для нашей страны!» - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. В ходе тех переговоров главы государств обсудили перспективы развития российско-американских отношений и ряд международных вопросов.

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