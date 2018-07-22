Трамп обвинил СМИ в принижении значения его «великолепной встречи с Путиным»

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-22T18:05:38+03:00

Президент России Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по словам хозяина Белого дома, американские СМИ всеми силами пытаются преподнести ее в негативном свете. При этом глава Соединенных Штатов выразил мнение, что подобное освещение переговоров в Хельсинки приносит вред стране.

«У меня состоялась великолепная встреча с Путиным, а лживые СМИ из кожи вон лезут, чтобы принизить ее значение. Это очень плохо для нашей страны!» - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. В ходе тех переговоров главы государств обсудили перспективы развития российско-американских отношений и ряд международных вопросов.

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