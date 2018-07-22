В аэропорту Кабула от взрыва смертника погибли 16 человек

СЕГОДНЯ 19:05 2018-07-22T19:05:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 22 июля, около аэропорта Кабула прогремел взрыв. Случилось это, когда первый вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум покидал территорию воздушной гавани на бронированном автомобиле. Как выяснилось, террорист-смертник привел взрывное устройство в действие рядом с главным входом в аэропорт, в толпе сторонников Дустума.

По последним данным, в результате инцидента погибли 16 человек, и еще 60 получили травмы различной степени тяжести. Что касается политика, вернувшегося в исламскую республику из Турции, куда бежал в прошлом году, то он при взрыве не пострадал, передает телеканал TOLOnews.

Отметим, атаки террористов-смертников уже давно не редкость в Кабуле. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле там прогремел мощный взрыв у центра регистрации избирателей. Тогда погибли 52 человека, и еще 112 местных жителей пострадали.