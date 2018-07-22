2018-07-22T20:03:47+03:00
В мире

Нетаньяху заявил, что эвакуировать членов «Белых касок» из Сирии его просил Трамп

Ранее Израиль вывез около 800 так называемых волонтеров из арабской республики
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил эвакуацию членов неправительственной организации «Белые каски» из Сирии. Как заявил политик, еврейское государство вывезло так называемых волонтеров из арабской республики, так как об этом просили президент США Дональд Трамп и ряд других мировых лидеров.

«Несколько дней назад президент Трамп, премьер-министр Канады (Джастин) Трюдо и несколько других лидеров обратились ко мне за помощью в эвакуации сотен членов «Белых касок» из Сирии», - приводит слова Нетаньяху официальный сайт израильского правительства.

Также премьер еврейского государства подчеркнул, что разрешил трансфер «находящихся в опасности» людей через Израиль в третью страну в качестве «гуманитарного жеста».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле стало известно о планах США эвакуировать «Белых касок» из Сирии. Речь шла о возвращении в Европу и Северную Америку около тысячи так называемых волонтеров. А в это воскресенье появилась информация о том, что Израиль эвакуировал из САР около 800 членов этой организации, известной своими постановочными видеороликами о «химатаках».

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