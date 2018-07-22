В Роскосмосе заявили, что Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель

СЕГОДНЯ 20:20 2018-07-22T20:21:04+03:00

Как выяснилось, никаких обвинений главе аналитического центра госкорпорации не предъявляли

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В Роскосмосе сообщили, что директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон проходит по «делу ЦНИИМаш» о государственной измене как свидетель. Как заверил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, никаких обвинений Пайсону никто не предъявлял.

«Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель. Никаких обвинений ему не предъявлено», - сказал начальник пресс-службы Роскосмоса РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 20 июля, ФСБ провела обыски по делу о госизмене. Тогда сотрудники спецслужбы нагрянули в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш). Кроме того, обыск проходил в кабинете директора исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрия Пайсона.

А в это воскресенье, 22 июля, в Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева.