После видео с избиением заключенного 17 сотрудников ярославской колонии отстранены от работы

22 Июль 23:27 2018-07-22T23:35:22+03:00

Об этом рассказал омбудсмен по Ярославской области Сергей Бабуркин [видео]

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После того, как в Интернете появилось жуткое видео с избиением заключенного, 17 сотрудников ярославской исправительной колонии №1 отстранены от работы. Об этом вечером в воскресенье, 22 июня, сообщилуполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей. Они находятся в Ярославле, все местные», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, десятиминутное видео из ярославской колонии, на котором люди в форме сотрудников ФСИН бьют заключенного по пяткам дубинками и кулаками, было опубликовано в пятницу, но снято оно было больше года назад – 29 июня 2017-го.

В воскресенье омбудсмен Сергей Бабуркин подтвердил, что такое в области действительно происходит, и сейчас в ярославской колонии проводится прокурорская проверка, опрашиваются все заключенные. Также стало известно, что двое участников попавших на видео пыток уже задержаны.

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