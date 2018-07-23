После интервью с Путиным ведущий телеканала Fox News провел отпуск в России

СЕГОДНЯ 07:28 2018-07-23T07:28:02+03:00

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После интервью с президентом РФ Владимиром Путиным ведущий телеканала Fox News 70-летний Крис Уоллес взял отпуск и провел его в России. Вместе с женой он отправился в Москву и Санкт-Петербург.

"Я почти не колебался. Я подумал, а почему бы и нет", - рассказал Уоллес газете The New York Times.

Он отметил, что на улицах российских столиц его узнавали в лицо после трансляции интервью по российских телеканалов. Однако в целом его с женой никто не беспокоил. "Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого", - отметил телеведущий.

По его словам, он добивался разрешения поговорить с российским президентом несколько месяцев. Разрешение было получено после официального объявления о проведении саммита Россия - США в Хельсинки. Единственным условием Кремля была необходимость показать в эфире Fox News все интервью целиком.

Крис Уоллес уже брал интервью у Путина в сентябре 2005 года. На этот раз разговор произошел в посольстве России в Хельсинки после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Интервью длилось 35 минут. За это время Путин ответил на вопросы о расширении НАТО, Крыме, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, гарантиях безопасности КНДР и другие.

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