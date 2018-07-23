2018-07-23T07:52:42+03:00
Экономика

Страны G20 определили риски для мировой экономики

В Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков «большой двадцатки»
Екатерина БОЛГОВА
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Министры финансов и главы центральных банков стран G20 на встрече в Буэнос-АйресеМинистры финансов и главы центральных банков стран G20 на встрече в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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Страны «большой двадцатки» определили основные вызовы для мировой экономики по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе. Среди ключевых краткосрочных и среднесрочных рисков были названы растущая финансовая уязвимость, увеличение напряженности в торговле и политике, а также неравенство и недостаточный структурный рост.

В коммюнике по итогам мероприятия отмечается, что рост мировой экономики продолжается, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов. При этом глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым, уровни безработицы в настоящее время самые низкие за десять лет.

"Краткосрочные и среднесрочные риски возросли, среди этих рисков — растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитическом плане, глобальная разбалансированность, неравенство и слабый структурный рост, в частности, в некоторых развитых экономиках", — говорится в документе.

Министры и главы центробанков G20 планируют "продолжать мониторить риски", чтобы смягчить последствия и "предпринимать действия, если эти риски материализуются", передает РИА Новости.

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