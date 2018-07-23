2018-07-23T12:01:47+03:00
Здоровье

Российские ученые разработали лекарство против гепатита В

В ближайшие пять лет оно должно появиться на российском фармацевтическом рынке
Екатерина БОЛГОВА
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Ученые разрабатывают российское лекарство против гепатита ВУченые разрабатывают российское лекарство против гепатита ВФото: Анастасия ОСИПОВА
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Группа российских ученых разработала лекарственные препараты против гепатита В. В ближайшие пять лет они должны появиться на российском фармацевтическом рынке. Уже в следующем году начнутся доклинические испытания препаратов на животных. Разработка препаратов ведется в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора при поддержке Российского Научного Фонда.

Как пишут «Известия», разрабатываемые препараты помогут полностью вылечить инфицированного человека. В настоящее время есть медикаменты, подавляющие вирус, но при этом он остается в организме.

Разработки отечественных ученых помогут разрушить вирус внутри клеток печени. Лекарства действуют двумя способами: один уничтожает ДНК вируса, второй активирует естественные противовирусные механизмы человека.

«До недавнего времени целевое разрушение генома вирусов было технически невыполнимо. Действие наших препаратов основано на новых видах нашумевших не так давно CRISPR/Cas9 систем. Полученные результаты наших разработок уже показали высокую эффективность и безопасность нового препарата в культурах клеток», — рассказал глава научно-консультативного клинико-диагностического центра ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.

По оценкам экспертов, в России с хроническим гепатитом В живет около 3 млн человек, в мире — более 250 миллионов.

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