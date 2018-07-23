«Разоблачила преступную сущность»: МИД Сирии прокомментировал операцию по эвакуации «Белых касок»
МИД Сирии прокомментировал эвакуацию членов так называемой неправительственной организации «Белые каски» из Сирии. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве арабской республики, операция Израиля по вывозу активистов с территории САР выявила «преступную сущность организации».
«Проведенная Израилем и его агентами операция по вывозу членов так называемых "Белых касок" разоблачила преступную сущность этой организации», - цитирует заявление министерства иностранных дел Сирии агентство SANA.
Также в МИД арабской республики подчеркнули, что Израиль, эвакуируя так называемых волонтеров, действовал по согласованию с правительствами США, Великобритании, Иордании, Германии и Канады. «Данный процесс указывает на масштаб поддержки террористических группировок и поощрения их агрессии против Сирии посредством фабрикования различных предлогов», - заметили дипломаты.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дамаск уже неоднократно обвинял «Белые каски» в связях с террористами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
А в минувшее воскресенье, 22 июля, появилась информация о том, что Израиль эвакуировал из САР около 800 членов этой организации. Причем премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху признался, что распорядился вывезти активистов из арабской республики, так как об этом его просил ряд мировых лидеров, в том числе и президент США Дональд Трамп.
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