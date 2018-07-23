«Разоблачила преступную сущность»: МИД Сирии прокомментировал операцию по эвакуации «Белых касок»

СЕГОДНЯ 14:46 2018-07-23T14:46:10+03:00

Дамаск уже неоднократно обвинял эту организацию в связях с террористами

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МИД Сирии прокомментировал эвакуацию членов так называемой неправительственной организации «Белые каски» из Сирии. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве арабской республики, операция Израиля по вывозу активистов с территории САР выявила «преступную сущность организации».

«Проведенная Израилем и его агентами операция по вывозу членов так называемых "Белых касок" разоблачила преступную сущность этой организации», - цитирует заявление министерства иностранных дел Сирии агентство SANA.

Также в МИД арабской республики подчеркнули, что Израиль, эвакуируя так называемых волонтеров, действовал по согласованию с правительствами США, Великобритании, Иордании, Германии и Канады. «Данный процесс указывает на масштаб поддержки террористических группировок и поощрения их агрессии против Сирии посредством фабрикования различных предлогов», - заметили дипломаты.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дамаск уже неоднократно обвинял «Белые каски» в связях с террористами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

А в минувшее воскресенье, 22 июля, появилась информация о том, что Израиль эвакуировал из САР около 800 членов этой организации. Причем премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху признался, что распорядился вывезти активистов из арабской республики, так как об этом его просил ряд мировых лидеров, в том числе и президент США Дональд Трамп.