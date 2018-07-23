Синоптики сделали прогноз на конец лета в Москве

СЕГОДНЯ 15:07 2018-07-23T15:07:25+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды на конец июля и август. Как заявил замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев, остаток лета в Москве будет теплым.

Уже на этой неделе температура воздуха в столице начнет повышаться, а дожди пойдут на спад. Так, до пятницы, 27 июля, в некоторых районах города еще ожидаются кратковременные осадки, затем же дожди прекратятся.

Что касается августа, то среднесуточная температура последнего месяца лета в мегаполисе будет выше климатической нормы. «По предварительному прогнозу август будет довольно теплым. Не холодный - точно. Термометры будут показывать значения в основном чуть выше средних. По осадкам в августе тоже ожидаем близко к климатической норме», - сказал замглавы Гидрометцентра телеканалу «360».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Москве установилась дождливая погода. Так, только в четверг, 19 июля, выпало более трети месячной нормы осадков, которая для июля составляет 85 мм.