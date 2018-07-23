2018-07-23T15:59:04+03:00
Здоровье

Излучения смартфонов действительно вредят развитию памяти у подростков

Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Другие виды беспроводной связи негативного воздействия почти не оказываютДругие виды беспроводной связи негативного воздействия почти не оказываютФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Электромагнитное излучение мобильных телефонов отрицательно сказывается на развитие памяти у подростков - такой вывод сделали ученые из Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения (Swiss TPH).

Проведенное ими исследование с участием 700 добровольцев из разных районов Швейцарии объяснило как излучение электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) влияет на память и когнитивные функции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Наиболее сильное воздействие ЭМП оказало на тинейджеров, которые при разговоре предпочитали держать телефон у правого уха. Как заявляют ученые, за образную память отвечает соответствующее полушарие мозга, поэтому, отвечая на телефонный звонок, советуем делать это левой рукой.

Также было установлено, что другие виды беспроводной связи, в частности, отправка sms-сообщений, электронные игры или пользование интернетом приводят лишь к незначительному воздействию электромагнитного излучения на мозг и негативного воздействия почти не оказывают.

«Уникальной чертой этого исследования является тот факт, что были использованы объективно собранные данные о людях, пользующихся мобильными телефонами. Пока не ясно, каким образом электромагнитные поля радиочастотного диапазона могут затронуть мозговые процессы, и насколько полученные нами результаты существенны в долгосрочном плане» - отметил один из авторов исследования Мартин Русли.

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