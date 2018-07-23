2018-07-23T16:20:00+03:00
Происшествия

Таксист с ножом отобрал 400 евро у жителя Вены и бросил его в лесу

Инцидент произошел по дороге из аэропорта Домодедово в Москву
Дарья ИВАШКИНА
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Разбойное нападение на иностранца произошло по дороге из аэропорта Домодедово в МосквуРазбойное нападение на иностранца произошло по дороге из аэропорта Домодедово в МосквуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 23 июля, стало известно об очередном случае ограбления в такси. Так, в этот раз в полицию обратился 35-летний гражданин Австрии: он пожаловался на водителя, который его ограбил по дороге из аэропорта в Москву.

По словам потерпевшего, в минувшее воскресенье, 22 июля он сел в такси в аэропорту Домодедово и попросил довести его до центра столицы. Однако по пути таксист достал нож и, угрожая им, потребовал у клиента деньги. Житель Вены отдал водителю 400 евро, после чего тот высадил иностранца в лесу и скрылся.

В итоге австрийцу пришлось без денег добираться до своего хостела, находящегося в центре мегаполиса, сообщает телеканал «360».

Отметим, это уже не первое разбойное нападение на иностранца в такси. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 6 июля иностранный гражданин, который оказался сотрудником Би-би-си, выпил кофе, предложенное ему в московском такси, и потерял сознание. В результате мужчина остался без мобильного телефона и банковских карт.

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