Йеменские хуситы попросили защиты у России и Франции

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-24T01:13:40+03:00

Война повстанцев-хуситов против правительства Йемена продолжается с 2014 года, в марте 2015-го в ситуацию вмешались страны Персидского залива Фото: REUTERS

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В понедельник, 23 июля, стало известно о том, что йеменские повстанцы-хуситы попросили защиты у президентов России и Франции. Письма с просьбой помочь прекратить войну в Йемене, восстановить в стране мир и стабильность лидерам обеих стран направил глава Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат, сообщает официальное информационное агентство движения «Ансар Алла» Saba.

Отмечается, что в своих посланиях аль-Машат выражает готовность поддержать любые усилия по политическому урегулированию ситуации, которое будет справедливым, а также сохранит суверенитет, независимость и единство Йемена в интересах йеменского народа. Глава политсовета надеется, что Россия и Франция помогут «положить конец агрессии», сыграв важную роль в установлении мира.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26 марта 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. За время боевых действий в Йемене погибли десятки тысяч мирных жителей. Еще минувшей осенью в ООН заявили, что если возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция не снимет с Йемена блокаду, в стране начнётся самый страшный за последние десятилетия голод с миллионами жертв.