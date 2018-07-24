Суд над экс-главой предвыборного штаба Трампа отложили до 31 июля
Начало судебного процесса по делу бывшего главы предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта перенесли на 31 июля. Изначально предполагалось, что разбирательство в суде Александрии (штат Виргиния) начнется 25 июля, но адвокаты попросили дать им время, чтобы ознакомиться с «тысячами страниц документов» стороны обвинения.
Правда, защита Манафорта хотела отложить начало процесса до конца осени, а судья согласился подождать только неделю, сообщает Politico.
Как ранее писал сайт kp.ru, в середине июня спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что находившийся под домашним арестом Манафорт пытался оказать давление на свидетелей, и того отправили за решетку.
Напомним, Пол Манафорт и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывает 12 пунктов.