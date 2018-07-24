2018-07-24T04:30:01+03:00
Политика

Суд над экс-главой предвыборного штаба Трампа отложили до 31 июля

Адвокатам Пола Манафорта дали еще неделю на ознакомление с документами стороны обвинение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта отправили за решетку больше месяца назадЭкс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта отправили за решетку больше месяца назадФото: REUTERS
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Начало судебного процесса по делу бывшего главы предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта перенесли на 31 июля. Изначально предполагалось, что разбирательство в суде Александрии (штат Виргиния) начнется 25 июля, но адвокаты попросили дать им время, чтобы ознакомиться с «тысячами страниц документов» стороны обвинения.

Правда, защита Манафорта хотела отложить начало процесса до конца осени, а судья согласился подождать только неделю, сообщает Politico.

Как ранее писал сайт kp.ru, в середине июня спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что находившийся под домашним арестом Манафорт пытался оказать давление на свидетелей, и того отправили за решетку.

Напомним, Пол Манафорт и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывает 12 пунктов.

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