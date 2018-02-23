Манафорт не признал вину по новым обвинениям Мюллера
Бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отказался признавать вину по новым обвинениям спецпрокурора США Роберта Мюлллера. Такое заявление сделал адвокат подсудимого Джейсон Малони.
Уточняется, что в этот раз дело связано с подозрениями в отмывании Манафортом нескольких десятков миллионов долларов. а не с российским "вмешательством" в американские выборы президента в 2016 году.
"Пол Манафорт не виновен в обвинениях, изложенных в заключении, он уверен, что будет оправдан по всем пунктам, и нарушения его конституционных прав будут компенсированы", - говорится в распространенном заявлении защитника.
Напомним, что именно экс-глава предвыборного штаба Трампа, а также бывший советник избирательной кампании республиканца Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по "российскому делу", однако после в отношении них было начато и другое расследование.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, Мюллер заподозрил деловых партнеров в отмывание средств, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей.