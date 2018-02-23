Манафорт не признал вину по новым обвинениям Мюллера

СЕГОДНЯ 09:10 2018-02-23T09:10:08+03:00

Экс-глава избирательной кампании Дональда Трампа уверен, что будет оправдан по всем пунктам

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Бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отказался признавать вину по новым обвинениям спецпрокурора США Роберта Мюлллера. Такое заявление сделал адвокат подсудимого Джейсон Малони.

Уточняется, что в этот раз дело связано с подозрениями в отмывании Манафортом нескольких десятков миллионов долларов. а не с российским "вмешательством" в американские выборы президента в 2016 году.

"Пол Манафорт не виновен в обвинениях, изложенных в заключении, он уверен, что будет оправдан по всем пунктам, и нарушения его конституционных прав будут компенсированы", - говорится в распространенном заявлении защитника.

Напомним, что именно экс-глава предвыборного штаба Трампа, а также бывший советник избирательной кампании республиканца Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по "российскому делу", однако после в отношении них было начато и другое расследование.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Мюллер заподозрил деловых партнеров в отмывание средств, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей.