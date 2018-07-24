Полиция назвала имя стрелка, открывшего огонь пор людям в Торонто
К этому часу стало известно имя мужчины, который расстрелял прохожих в канадском Торонто. Сначала полиция сообщила, что 29-летнего «стрелка» звали Фейсал Хуссейн, а позже и его семья распространила заявление, в котором выразила соболезнования родственникам погибших и раненым, передает телеканал CTV.
Родственники Хуссейна утверждают, что у него «были серьезные проблемы с психическим здоровьем, всю свою жизнь он боролся с психозом и депрессией».
Глава полиции Торонто Марк Сандерс уточнил, что от рук убийцы погибли 10-летняя девочка и 18-летняя девушка. А ранения различной степени тяжести, по последним данным, получили 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет, все находятся в больницах.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев и пытаются понять мотивы поступка Хуссейна, версию теракта при этом не исключают. По словам Сандерса, ситуация в городе под контролем правоохранительных органов.
Ранее сайт kp.ru писал о произошедшем в Торонто, где в воскресенье вечером мужчина открыл огонь по людям на одной из оживленных улиц в районе Гриктаун. Погибли два человека, пострадали 12, в том числе ребёнок. «Стрелка» ликвидировала полиция.