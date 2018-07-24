Легковые автомобили россиян предложили поставить на военный учет

СЕГОДНЯ 07:34 2018-07-24T07:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Легковые автомобили россиян в будущем могут быть включены в перечень техники, которая передается в распоряжение армии в случае введения в стране военного положения. Соответствующий проект "О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151" в настоящий момент проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.

Под него попадают все легковые автомобили, которые используются для перевозки пассажиров и, помимо водительского сидения, имеют не более восьми мест. Однако в случае объявления мобилизации предпочтение все же будет отдаваться отечественным внедорожникам, иностранные машины с колесной формулой "4Х4" планируется использовать в последнюю очередь.

В мирное время все автомобили будут находиться на строгом военном учете. На каждую машину в военкомате будет заведена специальная карточка технического состояния. В случае же проявления внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства на нашу страну технику передадут на вооружение воинских частей и соединений.

Такие автомобили не будут направляться в зону боевых действий. Также в разработанном министерством обороны документе ничего не говорится об изъятии машин у собственников. Данная гражданская техника будет использоваться военнослужащими до тех пор, пока со складов не прибудут штатные экземляры. Сразу после этого автомобили вернут законным владельцам вместе с денежной компенсацией за эксплуатацию и нанесенные повреждения.

По данным газеты "Известия", проект предполагает также постановку на строгий учет агрегатов электропитания, компрессорных и электрических станций. Однако до принятия документ может быть еще серьезно переработан.

Отметим, что в настоящий момент в мире наблюдается довольно напряженная ситуация - разлад внутри НАТО и Евросоюза. агрессивная санкционная политика в отношении России и многое другое. Многие страны всерьез считают, что все это может привести к Третьей мировой войне.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Финляндии даже начали строиться новые бункеры, в которых планируется спрятать около 600 тысяч человек.