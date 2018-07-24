Новейший эсминец США Michael Monsoor сломался сразу после испытаний

СЕГОДНЯ 10:00 2018-07-24T10:00:39+03:00

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Один из двух двигателей новейшего американского ракетного эсминца-"невидимки" Michael Monsoor вышел из строя вскоре после завершения приемных испытаний корабля. Об этом сообщил руководитель программы строительства эсминцев класса Zumwalt, контр-адмирал Военно-морских сил США Уильям Гэлинис.

Военачальник признал, что проблема была выявлена во время очередной проверки. Осмотр при помощи бороскопа показал повреждения лопаток у одного из двух газовых агрегатов MT30, произведенных Rolls-Royce. Каждая такая турбина стоит около 20 млн долларов.

Руководство проекта решило поменять двигатель прежде, чем отправлять эсминец в Сан-Диего. Он должен прибыть туда к концу осени, чтобы уже в 2019 году приступить к испытаниям боевых систем. Пока же корабль базируется на атлантическом побережье города Бат штата Мэн, передает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее серьезные поломки наблюдались и в ходе испытаний первого эсминца класса Zumwalt.

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года эсминец USS Zumwalt сломался во время испытаний. У корабля отказали фильтры гармоник, предназначенные для защиты чувствительного электрооборудования от колебаний мощности. А еще годом ранее во время испытаний была обнаружена течь в силовой установке корабля и неполадки с теплообменниками.