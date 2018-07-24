Ученые раскрыли пользу плохого настронения

СЕГОДНЯ 11:13 2018-07-24T11:13:50+03:00

Находясь не в духе, люди более устойчивы морально

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Любопытный и одновременно неожиданный вывод сделали канадские ученые из университета Ватерлоо. В ходе группировочных тестов, специалисты выявили, что плохое настроение может быть на пользу человеку.

К примеру, находясь в плохом расположении духа, люди более устойчивы морально, сосредоточены на делах и могут лучше расставлять необходимые для них жизненно-важные приоритеты.

В то же время, по словам одного из авторов исследования, профессора психологии Тары МакОлей, хорошее настроение, наоборот, мешает сконцентрироваться. И является антиподом усидчивости и внимательности, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Проводя исследование, участников тестов ученые разделили на две группы в зависимости от их эмоциональной реактивности: экстравертов и интровертов. И предложили им всем выполнить девять заданий. При этом эксперты оказывали влияние на настроение добровольцев. В итоге, лучше всего тесты выполняли экстраверты, находясь в плохом настроении,

Как подчернула МакОлей, как бы там ни было, плохое настроение не является позитивным фактором и исследование требует своего продолжения, сообщает сайт «Дни.ру».