Археологи обнаружили на Сицилии древнейшее захоронение викингов

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-24T13:20:02+03:00

Из девяти обнаруженных могил - три принадлежат женщинам, еще две – детям. Возраст находки более 800 лет

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Норвежские викинги периодически наведывались с дальними экспедициями в Южную Италию и Сицилию. В поддержку данной гипотезы говорят последние археологические исследования на крупнейшем острове Средиземноморья.

Накануне группа ученых, проводившая раскопки на севере Сицилии, близ Палермо, обнаружила десять старинных захоронений. Возраст могил, по словам археологов, составляет около 800 лет. Специалисты уверены — все погосты были сделаны норманами – скандинавскими мореходами (викингами), которые в Х веке основали собственное герцогство на территории современной Северной Франции. На это указали высота и массивность скелетов.

«Некоторые из умерших, несомненно, были представителями элиты или духовенства, о чем свидетельствует форма некоторых могил», – отметил глава экспедиции, археолог Славомир Моджиох из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве.

Из девяти обнаруженных могил три - принадлежат женщинам, еще две – детям. Примечателен тот факт, что в захоронениях не было найдено никаких предметов обихода. Что является довольно редким явлением, учитывая погребальные традиции норманнов, пишет «Ридус».

Таким образом, как утверждают ученые, можно с уверенностью еще раз подтвердить тот факт, что викинги время от времени наведывались с морскими походами в Южную Италию, а во второй половине XI века именно норманнские войска под предводительством Рожера де Готвиля отбили Сицилию у арабов, сообщает сетевое издание m24.ru.