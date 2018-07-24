2018-07-24T16:24:30+03:00
В мире

Адвокат из Алма-Аты подает на прокуратуру в суд за "Пупкину Залупкину"

Женщина пожаловалась в надзорный орган на незаконные действия следователя, но в ответ получила лишь письмо с оскорблениями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Адвокат Айман УмароваАдвокат Айман УмароваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известный казахстанский адвокат Айман Умарова была вынуждена защищать и свои интересы после того, как подверглась оскорблениям со стороны сотрудников прокуратуры города Алма-Аты.

Все началось, когда юрист, занимавшаяся делом о гибели шестилетней девочки, решила пожаловаться на незаконные действия следователя по данному расследованию. Первоклассница Эвелина Янушайте умерла еще несколько лет назад из-за неверного диагноза. Врачи думали, что у ребенка ангина, хотя на самом деле речь шла о раке крови. Между тем, виновные в смерти ребенка все еще не наказаны.

То самое ответное письмо на жалобу казахстанского адвоката. Фото: Айман Умарова Фото: facebook.com

То самое ответное письмо на жалобу казахстанского адвоката. Фото: Айман УмароваФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Именно об этом писала Умарова в своей жалобе, но в ответном письме ее решили просто оскорбить, написав вместо настоящих имени и отчества "Пупкина Залупкина". После инцидента троих сотрудников прокуратуры, которые проверяли документ перед отправкой, уволили, а главный прокурор Алма-Аты направил женщине свои извинения. Однако юриста это не устроило - она намерена добиваться справедливости через суд.

"Не прокурор города Алматы совершил в отношении меня неправомерные действия. Полагаю, что он, будучи руководителем, посчитал долгом принести извинения. В таких случаях, когда кто-то спрятался за спиной руководителя, а кто-то, возможно, использует эту ситуацию против прокурора города, не есть хорошо", - написала Умарова в своем аккаунте в Facebook.

Она подчеркнула уже установила конкретных сотрудников надзорного органа, которые ответственны за случившиеся, и теперь собирается требовать объяснений с них. Кроме того, юрист подчеркнула, что виновник ее жалобы - следователь Барбосын Нурсултана до сих пор не привлечен к ответственности за затягивание расследования, как и его начальник. Это дело Умарова также не намерена пускать на самотек, передает портал 365.info.kz.

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