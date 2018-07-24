Умер Вениамин Яковлев - советник президента России

СЕГОДНЯ 16:24 2018-07-24T16:24:10+03:00

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Умер Вениамин Яковлев - советский и российский юрист, советник президента РФ, сопредседатель общественной организации «Ассоциация юристов России». О кончине Яковлева сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Печальная весть: утром скончался советник президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель «Ассоциации юристов России» Вениамин Федорович Яковлев», - написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter во вторник, 24 июля.

Он отметил, что Яковлеву было 86 лет, но несмотря на это он продолжал трудиться, сохраняя глубину ума.

«Несмотря на зрелый возраст, до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память!», — добавил Хинштейн.

Вениамин Федорович Яковлев родился 12 февраля 1932 года в городе Петухово Курганской области. Выпускник Свердловского юридического института, бывший преподаватель юридической школы и старший помощник прокурора Якутской АССР. В Москве работал директором ВНИИ советского законодательства. С 1989 года по 1990 год был министром юстиции СССР. С 1992 года по 2005 год занимал пост председателя Высшего арбитражного суда РФ.