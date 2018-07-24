СЕГОДНЯ 16:33 2018-07-24T17:14:20+03:00

Одними из самых полезных продуктов оказались консервированные овощи — по данным учёных, эти продукты "запечатываются" в первозданном виде и хранятся максимально долго

Изменить размер текста: A A

Британские диетологи составили список блюд, потребление которых поможет человеку чувствовать себя лучше и жить дольше. Неожиданно, наравне с такими фаворитами здорового рациона как салаты, овощи или запеченная рабы, встали чипсы и шоколад. От потребления именно этих продуктов диетологи долгое время отговаривали своих пациентов.

Самые обычные чипсы из магазина, по словам экспертов, могут помочь обеспечить наш организм большой частью суточной потребности человека в калориях. Но злоупотреблять ими явно не стоит, помимо неочевидной пользы, такие продукты могут навредить нашему организму жирами и солью, выводить их крайне тяжело - советует Daily Mail. Шоколадное печенье способно обрадовать всех сладкоежек большим количеством бета-глюкана - этот имуномодулятор позволяет контролировать уровень холестерина в крови и позволяет организму успешнее активировать иммунную систему во время болезней.

Табу, по мнению ученых, следует наложить на так называемую ультраобработанную еду: пицца, колбасы, хлеб, маргарин и готовые продукты, для продления срока хранения которых часто используют консерванты.