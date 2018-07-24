Голикова: индексацию маткапитала возобновят с 2020 года

СЕГОДНЯ 16:36 2018-07-24T16:36:48+03:00

С 2015 года сумма материнского капитала в России не индексировалась и составляет 453 тысячи рублей

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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заяваила, что с 2020 года кабмин планирует возобновить индексацию материнского (семейного) капитала.

"Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта "Демография", - заявила Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник, 24 июля, передает "Интерфакс".

Напомним, с 2015 года сумма материнского капитала в России не индексировалась и составляет 453 тысячи рублей.

Национальный проект "Демография" направлен на исполнение новых "майских" указов президента России Владимира Путина. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию нацпроекта в ближайшие шесть лет будет направлено больше 3,5 трлн рублей.