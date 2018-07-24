2018-07-24T16:36:48+03:00
Экономика

Голикова: индексацию маткапитала возобновят с 2020 года

С 2015 года сумма материнского капитала в России не индексировалась и составляет 453 тысячи рублей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вице-премьер РФ Татьяна ГоликоваВице-премьер РФ Татьяна ГоликоваФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заяваила, что с 2020 года кабмин планирует возобновить индексацию материнского (семейного) капитала.

"Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта "Демография", - заявила Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник, 24 июля, передает "Интерфакс".

Напомним, с 2015 года сумма материнского капитала в России не индексировалась и составляет 453 тысячи рублей.

Национальный проект "Демография" направлен на исполнение новых "майских" указов президента России Владимира Путина. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию нацпроекта в ближайшие шесть лет будет направлено больше 3,5 трлн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24