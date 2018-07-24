Голикова: индексацию маткапитала возобновят с 2020 года
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заяваила, что с 2020 года кабмин планирует возобновить индексацию материнского (семейного) капитала.
"Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта "Демография", - заявила Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник, 24 июля, передает "Интерфакс".
Напомним, с 2015 года сумма материнского капитала в России не индексировалась и составляет 453 тысячи рублей.
Национальный проект "Демография" направлен на исполнение новых "майских" указов президента России Владимира Путина. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию нацпроекта в ближайшие шесть лет будет направлено больше 3,5 трлн рублей.