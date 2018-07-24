Певица Анастасия Приходько намерена взыскать с Порошенко 20 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 17:29 2018-07-24T17:29:05+03:00

Певица утверждает, что в избирательной компании в 2014 году лидер нации неправомерно использовал в своем предвыборном ролике кадры с ее участием

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Учестница «Евровидения-2009» от России, которое проходило в Москве, воспитанница «Фабрики звезд» украинская исполнительница Анастасия Приходько намерена получить компенсацию от администрации президента страны Петра Порошенко за неправомерное использование своего образа.

Певица утверждает, что в избирательной компании в 2014 году нынешний лидер нации включил в свой предвыборный ролике кадры с ее участием. При этом, ее не поставили в известность, не спросили разрешения и, как следствие, не заплатили ни гривны.

«Нет ничего сложного в том, чтобы сказать "Я извиняюсь", но почему-то мужчины решили, что извиняться перед женщиной не нужно. Я не подписывалась в поддержку Петра Алексеевича, я человек, который поёт, - заявила Приходько в интервью журналистам.

Со слова певицы, после того, как ей было отказано в принесении официальных извинений, судебная тяжба для нее стала делом принципа. У авторов предвыборного ролика Петра Порошенко певица потребовала 521 220 гривен (около 19 600 долларов). Первое слушание по делу должно состояться 15 августа.

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