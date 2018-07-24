РФПЛ сменила название и обрела новый логотип

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-24T18:05:39+03:00

Изменить размер текста: A A

РФПЛ начиная с нового сезона будет носить обновленное сокращенное название - Российская Премьер Лига (РПЛ). Изменения коснулись и логотипа турнира, студией Артемия Лебедева была представленна новая эмблема с головой медведя в качестве основного элемента.

Российская Премьер-Лига показала свой новый логотип.Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы

"Футбол давно живет в индустрии развлечений и зрелищ, люди предъявляют высокие требования к безопасности и комфорту. В экономическом плане мы конкурируем за внимание аудитории, ее время и деньги. Мы обязаны принять этот вызов, иначе мы не состоимся как индустрия. Студия Лебедева также создала систему шрифтов, впервые мы будем внедрять систему единого дизайна номеров и фамилий, визуальная концепция легла в основу новой телевизионной графики" - заявил директор Лиги по маркетингу Евгений Савин.

На множество возникших вопросов о причинах такого дорогостоющего решения Савин ответил так - "Я думаю, что предыдущие годы, последние особенно, показывают, что наш чемпионат именно как маркетинговый продукт был не очень востребован, и поэтому решили начать именно с внешнего вида, то есть сделать какой-то ребрендинг, чтобы можно было дальше, в том числе и на зарубежные рынки этот продукт продавать."

Во время презентации нового логотипа и фирменного стиля турнира он рассказал, что юридически имя остается тем же - РФПЛ, но в остальных случаях будет использоваться новая аббревиатура РПЛ.