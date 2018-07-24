Трамп опасается российского вмешательства в следующие выборы

СЕГОДНЯ 20:10 2018-07-24T20:10:47+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что опасается российского вмешательства в следующие американские выборы. По его словам, Москва может способствовать победе Демократической партии.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет ожесточенно бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. На основании того факта, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут способствовать демократам" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что россияне «определенно не хотят Трампа».

Напомним, во вторник, 24 июля, замглавы министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс сообщил, что американские спецслужбы не зафиксировало попыток оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс в текущем году на том же уровне, что и во время выборов президента США 2016 года.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году.