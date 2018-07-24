Умер Александр Исаков - актер сериала «Счастливы вместе»

СЕГОДНЯ 22:20 2018-07-24T22:20:21+03:00

Александр Исаков умер в больнице на 40-м году жизни

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Умер Александр Исаков - артист Государственного театра киноактера. Как сообщается на сайт театра, актер скоропостижно скончался в возрасте 39 лет

«Александр Исаков оставил память о себе как о ярком талантливым актёре с великолепно многогранным актёрским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал», - говорится в сообщении на сайте Государственного театра киноактера.

Театр также выражает соболезнование родственникам, близким, коллегам и поклонникам артиста. По данным СМИ, Исаков умер в больнице, куда попал из-за осложнений после пневмонии.

Александр Исаков с 2004 года был задействован в самых популярных постановках театра. Среди его ролей — образы в спектаклях «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Мера за меру», «Волшебная туфелька Золушки». Также он принял участие в популярных фильмах и сериалах: «Холостяки», «Моя любовь», «Одним ударом», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель» и «Дежурный ангел».