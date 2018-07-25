2018-07-25T01:34:31+03:00
Наука

Робот поможет химикам открывать новые вещества

Искусственный интеллект может осуществлять непосредственный контроль над химическими реакциями, а также анализировать их результат
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Сейчас электронный «химик» с точностью более 80% способен предсказать около 1000 возможных реакцийСейчас электронный «химик» с точностью более 80% способен предсказать около 1000 возможных реакцийФото: EAST NEWS
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Ученые из университета Глазго (Великобритания) презентовали робота, искусственный интеллект которого способен не только рассчитывать возможные реакции открытых на данный момент химических веществ, но и предсказывать потенциально возможные новые соединения. Он уже может эффективно симулировать процесс любого эксперимента, а в будущем, вероятно, будет способен избавить ученых от необходимости проводить их.

В режиме реального времени инновационная нейросеть занимается мониторингом огромного количества виртуальных экспериментов, определяя, какие вещества синтезировались в ходе новых реакций, а какие исчезли. После завершения анализа программа самостоятельно вычисляет наиболее перспективные варианты для их дальнейшего развития исследователями.

Сейчас электронный «химик» с точностью более 80% способен предсказать около 1000 возможных реакций – сообщает презентовавшее робота издание ARS Technica. К тому же, с момента запуска программы, он уже нашел 4 реакции, которые ранее не были известны ученым. По мнению экспертов, подобная разработка поможет в дальнейшем создавать новые полимеры, материалы и даже лекарственные препараты.

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