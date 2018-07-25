Трамп придумал, как завершить торговые споры: ЕС и США должны отказаться от всех пошлин

СЕГОДНЯ 04:05 2018-07-25T04:26:36+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп придумал, как разом покончить со всеми торговыми спорами между Соединенными Штатами и Европой: нужно просто отказаться от всех пошлин.

Идеей он поделился со своими подписчиками в Twitter, напомнив, что визит представителей Евросоюза ожидается 25 июля.

«Европейский Союз завтра (в среду – прим.) приедет в Вашингтон, чтобы обсудить сделку по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают», написал американский лидер в микроблоге.

И добавил: «Мы готовы, а они — нет!»

Напомним, «торговая война» Америки с Евросоюзом началась после того, как США ввели новые ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые с 1 июня распространяются и на «партнеров» в Европе. Страны ЕС договорились действовать «единым фронтом» и пообещали Вашингтону «жесткий ответ». Дональд Трамп заявил, что Штаты в торговых войнах могут только выиграть.