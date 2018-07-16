2018-07-16T22:49:18+03:00
В мире

США обратились в ВТО из-за ответных пошлин ЕС, КНР, Канады и Мексики

По мнению американской стороны, их торговые ограничения являются "всецело легитимными и полностью оправданными"
Екатерина БОЛГОВА
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США подали жалобу в ВТО на ЕС, КНР, Канаду, Мексику из-за ответных пошлинСША подали жалобу в ВТО на ЕС, КНР, Канаду, Мексику из-за ответных пошлинФото: Михаил ФРОЛОВ
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США обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на ответные пошлины Евросоюза, Китая, Канады, Мексики и Турции после введения Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия.

"США подали отдельные жалобы в ВТО в отношении Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции, оспорив пошлины, введенные каждым членом ВТО в ответ на действия президента Трампа по защите национальных интересов США в области торговли сталью и алюминием", - сообщается на сайте представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Отмечается, что, по мнению американской стороны, предпринятые администрацией США шаги "являются всецело легитимными и полностью оправданными с точки зрения законов США и правил международной торговли".

При этом, как заявляет Лайтхайзер, ответные меры указанным нормам не соответствуют.

Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10%, импортируемую из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Эти страны позже приняли ответные меры.

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