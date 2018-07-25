2018-07-25T09:57:17+03:00
Авто

Минфин предложил новые условия выдачи ОСАГО

Цена полиса больше не будет учитывать коэффициенты региона и мощности двигателя, но начнет зависеть от стиля вождения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стоимость полиса не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втроеСтоимость полиса не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втроеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство финансов России во вторник, 24 июля, направило на рассмотрение заинтересованными ведомствами обновленные поправки в закон "Об ОСАГО". Целью данной инициативы является переход к индивидуальному тарифообразованию и либерализации рынка.

Главным нововведением может стать отмена двух самых спорных коэффициентов формирования стоимости полиса - региона и мощности двигателя. Их ведомство предлагает заменить другими, непосредственно относящимися к стилю вождения.

Так, при подсчете итоговой стоимости ОСАГО будут учитываться не только базовый тариф, стаж и возраст водителя, число страховых случаев, но также и резкость торможения, длительность использования машины, скорость движения и прочее. Снимать данные показатели планируют с помощью установки на автомобилях специальных телематических устройств.

При этом итоговая стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного Центробанком базового тарифа более чем в три раза, передают "Ведомости".

Предлагается также увеличить срок заключения договора. Российские автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года, а не на год как сейчас. Кроме того, могут появиться разные типы полисов с различными лимитами выплат в трех вариантах - действующие 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью, по 1 млн рублей за каждый пункт или по 2 млн.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что все изменения будут вводиться поэтапно с 2018 по 2020 год. Для большинства жителей нашей страны страховка только подорожает, но для кого-то она может и подешеветь

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