2018-07-25T11:43:51+03:00
Наука

Ученые выяснили причину возникновения болезни Альцгеймера

Евгений ЧЕРНЕНКО
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Ученые выявили новую опасность сахараУченые выявили новую опасность сахараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Потребление двух с половиной чайных ложек и более сахара в день в разы повышает вероятность получить в будущем болезнь Альцгеймера и синильную деменцию. К такому выводу, проведя ряд фундаментальных и многолетних исследований, пришли эксперты Колумбийского университета США.

Ученые проводили исследование 2226 человек, не имеющих признаков деменции. Всех добровольцев опрашивали на предмет того добавляют ли они сахар в еду и напитки и в каком именно объеме.

В итоге выяснилось, что у людей, которые предпочитают сладкие напитки, в том числе фруктовые соки и пунши, риск развития болезни Альцгеймера на 27% выше, чем у тех, кто их не употребляет. При этом любители подслащенных газировок страдают от этого заболевания на 54% чаще.

Помимо этого, ученые выяснили, что у людей, ежедневно добавляющих в пищу 30,3 г сахара, на 33% увеличивается риск появления синильной деменции по сравнению с теми, кто потребляет не более 5,8 г сахара в день, сообщает сайт "Пятого канала".

Подводя итог своих исследований, ученые резюмировали: для того, чтобы прожить долго и при этом оставаться в здравом уме и твердой памяти, необходимо более щепетильно относиться к своему пищевому рациону и режиму питания. А также образу жизни в целом, пишет «Утро.ру».

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