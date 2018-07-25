Госдума одобрила увеличение лимита рекламного времени на ТВ‍

СЕГОДНЯ 12:49 2018-07-25T12:49:52+03:00

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Государственная дума в среду, 25 июля, приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который позволяет увеличить продолжительность рекламы на телевидении до 20% в час. При этом допустимый суточный объем таких роликов останется на прежнем уровне в 15%.

Согласно документу, телевизионщики смогут отводить на рекламу не по 9 минут эфира в час, а по 12, однако за сутки должно выходить не более 216 минут, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Такое нововведение позволит компаниям более эффективно распределять ролики по вещательной сетке, не увеличивая нагрузку на телезрителей, заверяют в Госдуме.

Кроме того, данным законом изменяется подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. Если сейчас ее можно показывать только перед началом и после окончания программ, а предельная продолжительность такого вещания строго зависит от продолжительности шоу, то в будущем запрет будет снят. Однако рекламировать можно будет лишь не товары, которые предназначены для детей.

Между тем, исследование, проведенное еще более десяти лет назад, показало, что каждый второй товар, купленный для ребенка, был навязан хитрыми пиарщиками, которые создают яркие рекламные ролики с запоминающимися персонажами и песнями, передает сайт kp.ru.