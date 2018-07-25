Прощание с Александром Исаковым пройдет в Москве 26 июля

СЕГОДНЯ 13:09 2018-07-25T17:04:42+03:00

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Прощание с Александром Исаковым, который скончался во вторник, 24 июля, в одной из московских больниц, пройдет в столице. Об этом рассказала коллега артиста Государственного театра киноактера, актриса Наталья Тищенко.

"Прощание, отпевание состоится в четверг 26 июля в 11.30 во 2-ом зале Митинского крематория Митинского кладбища", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что актер умер в возрасте 39 лет. Причиной смерти стали серьезные осложнения после пневмонии.

С 2004 года Александр Исаков выступал на подмостках театра киноактера. За все время своей карьеры он исполнил множество ролей в самых различных спектаклях, среди которых "Волшебная туфелька Золушки", "Мера за меру", "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

Также артист успел попробовать себя в кино и на телевидении. Наибольшую известность ему принесло участие в съемках ситкома "Счастливы вместе".