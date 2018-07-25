Монеточка отказалась выступать на "Нашествии-2018"

СЕГОДНЯ 13:28 2018-07-25T13:28:47+03:00

Один из крупнейших в России фестивалей рок-музыки пройдет в Тверской области с 3 по 5 августа

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Российская певица Монеточка (настоящее имя Лиза Гырдымова) сообщила об отмене своего выступления на одном из крупнейших фестивалей нашей страны "Нашествие". Исполнительница не объяснила, чем вызвано такое решение.

"Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на "Нашествии", но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше", - написала певица на странице своей группы во "Вконтакте".

Напомним, что в этом году музыкальный рок-фестиваль пройдет в период с 3 по 5 августа в Тверской области. В рамках мероприятия будет открыто свыше 40 интерактивных зон и развлекательных площадок. На главной и дополнительной сцене выступят множество исполнителей, таких как Сплин, Ленинград, Алиса, Noize Mc, Анимация, Нейромонах Феофан, Гречка и др.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в организаторы "Нашествия-2018" решили также обустроить для гостей настоящий "Лекторий", в котором все желающие смогут узнать много интересного.