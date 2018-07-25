2018-07-25T14:17:58+03:00
В мире

Американские авиакомпании станут обозначать на своих сайтах Тайвань как провинцию КНР

По информации агентства Bloomberg, речь идет о перевозчиках American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Hawaiian Airlines
Екатерина БОЛГОВА
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Американские авиакомпании планируют обозначать на своих сайтах Тайвань как провинцию КНРАмериканские авиакомпании планируют обозначать на своих сайтах Тайвань как провинцию КНРФото: REUTERS
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Американские авиакомпании собираются подчиниться требованиям КНР и на своих сайтах и в рекламных сообщениях обозначать Тайвань как провинцию Китая.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, речь идет об авиаперевозчиках American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Hawaiian Airlines. Отмечается, что уже в ближайшие дни на сайтах этих компаний появятся изменения, касающиеся Тайваня.

Напомним, в апреле 2018 года китайские власти обратились к примерно 40 иностранным авиакомпаниям с требованием обозначать Тайвань в соответствии с установками Коммунистической партии Китая (КПК). В частности, КНР требует, чтобы авиаперевозчики использовали название "китайский Тайвань" или "китайская провинция Тайвань".

Кроме того, Пекин требовал, чтобы на своих картах на сайтах компании обозначали материковый Китай и Тайвань одним цветом.

Напомним, с 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией. В Китае считают Тайвань своей провинцией и добиваются воссоединения.

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