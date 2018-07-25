2018-07-25T19:16:09+03:00
Политика

Заседание гуманитарной подгруппы в Минске сорвала представитель Киева

Ирина Геращенко покинула встречу, предварительно оскорбив представителя ДНР Дарью Морозову
Екатерина БОЛГОВА
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Уполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации в восточных регионах страны Ирина ГеращенкоУполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации в восточных регионах страны Ирина ГеращенкоФото: скриншот видео
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В среду, 25 июля, в Минске представитель украинской стороны Ирина Геращенко сорвала заседание подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как сообщила представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева, Геращенко покинула встречу, а перед этим оскорбила представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарью Морозову.

«Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня, где значится немало актуальных вопросов, в том числе и вопрос обмена удерживаемыми лицами, начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам», - сказала Кобцева.

Она отметила, что попытки представителей ДНР и ЛНР вернуть работу группы в конструктивное русло не увенчались успехом.

По словам Кобцевой, в заседании группы объявлен перерыв, так как Геращенко «словесно оскорбив представителя ДНР Дарью Морозову, покинула заседание», передает агентство Луганскинформцентр.

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