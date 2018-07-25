2018-07-25T20:22:17+03:00
Общество

Минтруд подготовил план создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан

Ранее СМИ сообщали, что ведомство предложило ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста
Екатерина БОЛГОВА
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Минтруд подготовил проект плана для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан. ФОТО: Александр Рюмин/ТАССМинтруд подготовил проект плана для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан. ФОТО: Александр Рюмин/ТАСС
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Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, уже в июле проект будет представлен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам социально-трудовых отношений.

«С учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти Минтруд России подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан», - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Отмечается, что ведомство заинтересовано услышать мнения объединений профсоюзов и работодателей.

«Ожидаем, что соцпартнеры дадут предложения к проекту плана», - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.

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