2018-07-26T09:24:22+03:00
Экономика

Минэкономразвития: рост цен в России в июне не превысил 4%

Самый низкий уровень инфляции отмечен в Дагестане, Ростовской и Тверской областях
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Рост цен во всех регионах России не превысил 4%Рост цен во всех регионах России не превысил 4%Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство экономического развития и торговли РФ обновило данные инфляции в стране за последние месяцы. Как следует из доклада под названием «Картины инфляции», рост цен в годовом выражении по состоянию на июль 2018 года не превысила показателя в 4%. Причем ни в одном из российских регионов.

Самый невысокий уровень инфляции зафиксирован в Дагестане. Там показатель составил всего 0,2%. И это при том, что данный российский регион практически полностью дотационный за счет госказны.

Со слов экономиста Сергея Хестанова, рекордно низкая инфляция в республике вполне объяснима: в этом году там урожай зерновых — просто на загляденье. Кроме того, местные производители стремились скорее реализовать свежие фрукты и овощи, в связи с чем цена на них заметно упала.

Следом за Дагестаном идут Ростовская и Тверская области – 0,6%, Крым с 0,7% и Омская область с 0,8%. В среднем в годовом выражении увеличение потребительских цен составило 2,3%.

Что до самой высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в республике Ингушетия, там она составила 3,7%. «Высокая» в рамках указанных показателей также наблюдается в Московской области, на Чукотке, в Хабаровском краю и Нижегородской области, сообщает газета «Известия».

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