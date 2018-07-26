2018-07-26T10:47:37+03:00
Общество

Ипотечных должников в России собираются освободить от уплаты исполнительского сбора

Соответствующий законопроект депутаты ГД намерены рассмотреть в первом чтении в осеннюю сессию
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Государственная дума России, сессионный залГосударственная дума России, сессионный залФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты Государственной думы России намерены подставить плечо должникам по ипотеке и рассмотреть уже нынешней осенью на пленарном заседании ряд поправок, которые снизят для них финансовую нагрузку. Правда, касаться это будет лишь тех, кто в силу независящих от него обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации.

Предложенные поправки будут касаться как рублевой, так и валютной ипотеки. В том случае если россиянин попадает под программу господдержки, то он будет полностью освобожден от назначенного приставами исполнительского сбора. Неисполненные постановления судов будут аннулированы.

Кроме того, исполнительский сбор по одному кредиту не будет будет превышать 7%, а не суммироватся, даже если заемщиками числятся несколько человек, сообщает газета «Известия».

Эксперты издания уверены, что мера более чем своевременная, учитывая возникающие серьезные трения между должникками и кредиторами. А именно, законопроект существенно уменьшит долговую нагрузку на заемщиков и будет стимулировать их заключать мировые соглашения с кредиторами.

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