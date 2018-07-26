2018-07-26T11:09:55+03:00
Происшествия

В Парагвае пропал самолет, в котором находились местный министр и его заместитель

Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Парагвае пропал самолетВ Парагвае пропал самолетФото: Александр ГЛУЗ
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Самолет, в котором находился министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнейтинг и его заместитель Висенте Рамирес, перестал выходить на связь.

Легкий двухмоторный самолет Baron BE58 покинул город Айолас в среду, 25 июля в 18:20 по местному времени (01:20 мск четверга). Через час и 15 минут воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту Асунсьон, столицы Парагвая, однако самолет пропал с радаров раньше, чем приземлился в назначенном месте.

Как сообщает газета Nacion со ссылкой на Рубена Агилара, администратора международного аэропорта, расположенного в городе Луке, на борту лайнера было 4 человека: 2 члена экипажа и 2 пассажира.

Сейчас проводится поисковая операция пропавшего воздушного судна.

"Команда спасателей работает на национальном уровне, принимая во внимание курс, которым следовал самолет", — заявил Агилар.

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