2018-07-26T11:33:16+03:00
Политика

Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде в РФ по паспорту болельщика

Нижняя палата российского парламента 26 июля рассматривала этот документ в третьем, окончательном чтении
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде в РФ по паспорту болельщиковГосдума приняла законопроект о безвизовом въезде в РФ по паспорту болельщиковФото: Анастасия НОВИКОВА
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В четверг, 26 июля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безвизовом въезде в РФ обладателей паспорта болельщика (Fan ID).

Стоит отметить, что этот документ предоставит иностранным гостям чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), который проходил в России с 14 июня по 15 июля, право посещать нашу страну без визы до конца текущего года, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин пообещал сделать для владельцев Fan ID безвизовый въезд в Россию сразу после финального матча ЧМ-2018, прошедшего 15 июля на московском стадионе «Лужники». А уже 17 июля лидеры всех четырех думских фракций и спикер Вячеслав Володин внесли соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

Кстати, чуть позднее Путин также предложил сделать визы для родственников и друзей болельщиков ЧМ-2018 бесплатными.

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