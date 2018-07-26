Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде в РФ по паспорту болельщика

СЕГОДНЯ 11:31 2018-07-26T11:33:16+03:00

Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде в РФ по паспорту болельщиков Фото: Анастасия НОВИКОВА

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В четверг, 26 июля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безвизовом въезде в РФ обладателей паспорта болельщика (Fan ID).

Стоит отметить, что этот документ предоставит иностранным гостям чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), который проходил в России с 14 июня по 15 июля, право посещать нашу страну без визы до конца текущего года, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин пообещал сделать для владельцев Fan ID безвизовый въезд в Россию сразу после финального матча ЧМ-2018, прошедшего 15 июля на московском стадионе «Лужники». А уже 17 июля лидеры всех четырех думских фракций и спикер Вячеслав Володин внесли соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

Кстати, чуть позднее Путин также предложил сделать визы для родственников и друзей болельщиков ЧМ-2018 бесплатными.