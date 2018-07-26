2018-07-26T12:00:27+03:00
Общество

Россияне смогут сами выбирать дату и время регистрации брака

Выбор возможен в том случае, если с момента подачи заявления в ЗАГС прошло не менее месяца и не более года
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Выбрать дату регистрации брака можно будет и по интернетуВыбрать дату регистрации брака можно будет и по интернетуФото: Алиса ТИТКО
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Граждане России получили право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака после того, как Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон в третьем чтении об изменении Семейного кодекса. Возможность выбора дается на определенный промежуток времени: с момента подачи заявления должно пройти не менее месяца, но и не более года.

«Предлагается внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон №14Э-ФЗ, предоставив гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак», - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту.

Сейчас регистрация брака определяется спустя месяц после подачи заявления в связи с чем возникают проблемы в регулировании загруженности органов ЗАГСа.

Выбрать дату регистрации брака можно будет и дистанционно: для этого достаточно использовать информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

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