В Госдуме в окончательном чтении приняли закон о российских офшорных зонах

СЕГОДНЯ 14:21 2018-07-26T14:22:28+03:00

Так называемые специальные административные районы (САР) появятся на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде

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На островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде появятся так называемые специальные административные районы (САР), которые должны будут стать альтернативой зарубежным офшорным зонам. Соответствующий проект закона в третьем чтении приняли депутаты Государственной думы РФ.

Как следует из документа, в САР будут действовать существенно пониженные налоговые ставки и смягченный контроль за ведением предпринимательской деятельности. Получить же доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды.

Примечательно, что стать резидентами российских внутренних офшоров как на западе страны, так и востоке будут иметь возможность исключительно компании, которые зарегистрированы за рубежом.

Помимо этого, пройти перерегистрацию в российских офшорах смогут только компании, созданные до 1 января 2018 г. А их контролирующие лица должны были стать таковыми до начала 2017 года, сообщает ТАСС.

Отметим, что проект закона о российских офшорных зонах был внесен в ГД группой депутатов и членов Совета Федерации от Приморья и Калининградской области.