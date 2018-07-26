"Незадача": Пушков о чипе, найденном в подаренном Путиным Трампу мяче
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что американские ненавистники нашей страны в очередной раз создали много шума из совершенно пустяковой ситуации.
Речь идет о так называемом "жучке", который был обнаружен в футбольном мяче, подаренном главе США Дональду Трампу президентом России Владимиром Путиным еще во время совместной пресс-конференции в Хельсинки. Тогда американский лидер пообещал передать спортивный инвентарь своему младшему сыну Бэррону, однако вышло несколько иначе.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что сенатор Линдси Грэм настоял на проверке мяча на наличие прослушивающих устройств. Чип действительно нашли, но он оказался не российским и даже не секретным. Его встроила туда сама компания-производитель "Adidas" для обеспечения беспроводной передачи данных на расстоянии в 10 сантиметров. Такая технология позволяет болельщикам открывать каталог фирмы.
"О наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего", - прокомментировал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.
Между тем, ненавистники нашей страны все еще продолжают настаивать на своей точке зрения и рассматривают возможность взлома чипа спецслужбами.
Путин передал Трампу мяч на совместной пресс-конференции.