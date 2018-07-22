2018-07-22T16:51:25+03:00
В мире

Подаренный Путиным Трампу мяч проверили спецслужбы

Критики требовали не вносить его в Белый дом [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Владимир Путин вручил Дональду Трампу мяч Чемпионата мира по футболуВладимир Путин вручил Дональду Трампу мяч Чемпионата мира по футболуФото: REUTERS
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Во время совместной пресс-конференции в Хельсинки Владимир Путин вручил Дональду Трампу мяч Чемпионата мира по футболу. «Мяч на его стороне», - так он ответил на вопрос, за кем сейчас инициатива в Сирии. Был тут и спортивный подтескт - именно США в 2026 году будут принимать мундиаль.

Довольный президент США отдал презент сидевшей в первом ряду супруге Меланье и пообещал передать потом младшему сыну Бэррону.

Однако даже такой милый жест вызвал у него на родине новую порцию негатива. Так, сенатор Линдси Грэм потребовал проверить подарок на предмет прослушивающих устройств и «никогда не вносить его в Белый дом».

В ответ директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс успокоил критиков, заверив, что мяч прошел через стандартную процедуру досмотра, как и все президентские подарки.

Путин передал Трампу мяч на совместной пресс-конференции.

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После исторической встречи в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп по очереди дали интервью телеканалу Fox News.

- Я не пророссийский. Я вообще не про какой-то. Я просто хочу, чтобы мы были в безопасности. Я не хочу ядерного конфликта. А ведь Россия и США контролируют 90 процентов ядерного оружия в мире. Поэтому я не хочу использовать слово «противник». Мы можем сотрудничать, и от этого выиграют все (подробности)

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Трамп пригласил Путина осенью в Вашингтон

Не успел Дональд Трамп написать в Твиттере, что с нетерпением ждет новой встречи с Владимиром Путиным, как Белый дом объявил об официальном приглашении президента России в Вашингтон. Передал его, как выяснилось, приезжавший в июле в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (подробности).

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