Подаренный Путиным Трампу мяч проверили спецслужбы

СЕГОДНЯ 16:50 2018-07-22T16:51:25+03:00

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Во время совместной пресс-конференции в Хельсинки Владимир Путин вручил Дональду Трампу мяч Чемпионата мира по футболу. «Мяч на его стороне», - так он ответил на вопрос, за кем сейчас инициатива в Сирии. Был тут и спортивный подтескт - именно США в 2026 году будут принимать мундиаль.

Довольный президент США отдал презент сидевшей в первом ряду супруге Меланье и пообещал передать потом младшему сыну Бэррону.

Однако даже такой милый жест вызвал у него на родине новую порцию негатива. Так, сенатор Линдси Грэм потребовал проверить подарок на предмет прослушивающих устройств и «никогда не вносить его в Белый дом».

В ответ директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс успокоил критиков, заверив, что мяч прошел через стандартную процедуру досмотра, как и все президентские подарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660452" frameborder="0"></iframe> Путин передал Трампу мяч на совместной пресс-конференции.

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