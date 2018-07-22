Подаренный Путиным Трампу мяч проверили спецслужбы
Во время совместной пресс-конференции в Хельсинки Владимир Путин вручил Дональду Трампу мяч Чемпионата мира по футболу. «Мяч на его стороне», - так он ответил на вопрос, за кем сейчас инициатива в Сирии. Был тут и спортивный подтескт - именно США в 2026 году будут принимать мундиаль.
Довольный президент США отдал презент сидевшей в первом ряду супруге Меланье и пообещал передать потом младшему сыну Бэррону.
Однако даже такой милый жест вызвал у него на родине новую порцию негатива. Так, сенатор Линдси Грэм потребовал проверить подарок на предмет прослушивающих устройств и «никогда не вносить его в Белый дом».
В ответ директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс успокоил критиков, заверив, что мяч прошел через стандартную процедуру досмотра, как и все президентские подарки.
Путин передал Трампу мяч на совместной пресс-конференции.
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- Я не пророссийский. Я вообще не про какой-то. Я просто хочу, чтобы мы были в безопасности. Я не хочу ядерного конфликта. А ведь Россия и США контролируют 90 процентов ядерного оружия в мире. Поэтому я не хочу использовать слово «противник». Мы можем сотрудничать, и от этого выиграют все (подробности)
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