2018-07-26T15:10:17+03:00
В мире

Докопались до мяча: В подарке Путина Трампу нашли чип. Но он оказался не российским и даже не секретным

Такими устройствами компания-производитель оснащает все мячики [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин презентовал президенту США официальный мяч прошедшего в России чемпионата мира по футболу.Владимир Путин презентовал президенту США официальный мяч прошедшего в России чемпионата мира по футболу.Фото: REUTERS
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Неожиданным успехом завершилась попытка американских спецслужб с подачи конгрессменов отыскать в мяче, подаренном Владимиром Путиным в Хельсинки Дональду Трампу, секретный чип. Успехом — потому что чип отыскали, неожиданным — потому что он оказался не российским и не сильно секретным. И теперь не очень понятно, что с этим делать.

Как пишет агентство Bloomberg в мяче, действительно, присутствует чип, но совершенно легальный и установленный туда самим производителем. Официальный поставщик мячей для чемпионатов мира по футболу Adidas оснащает всю подобную продукцию чипами для беспроводной передачи данных на расстоянии в 10 сантиметров. Благодаря этой технологии болельщики могут ознакомиться с рекламным каталогом фирмы.

Путин передал Трампу мяч на совместной пресс-конференции.

- Процесс проверки на безопасность, которая проводится для всех подарков, был осуществлен и в отношении футбольного мяча. В дальнейшем мы не собираемся комментировать процедуры обеспечения безопасности, - официально заявил Белый дом в ответ на очередной вопрос о находке в мяче.

Но американских журналистов это не останавливает. Теперь они задаются вопросами могли ли русские взломать чип и не является ли изначально этот девайс шпионским? То есть в прослушивании Трампа могу обвинить еще и Ангелу Меркель. И хотя сам «Адидас» утверждает, что чип невозможно изъять или изменить его закодированные параметры, это никого не останавливает. Теперь призывают как минимум — не вносить мяч в Белый дом, а как максимум — уничтожить этот коварный подарок.

А мы-то думали, что это всего лишь мяч — он круглый и им играют в футбол. Что мячик просто отдадут сыну Трампа, и он будет гонять его с друзьями. Но маразм в сочетании с бдительностью творят чудеса политической эквилибристики.

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